Український клуб здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів і зберіг шанси на плей-офф

386 Читать новость на русском
Перша перемога "Мотору" в Лізі чемпіонів / ГК "Мотор"

Український "Мотор" здобув першу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів.

У 10 турі групи "В" команда Ростислава Ланевича на своєму майданчику впевнено розібралася з португальським "Порту" – 33:29.

Читайте також: "Мотор" несподівано зіграв унічию з лідером групи в Лізі чемпіонів

На велику перерву "Мотор пішов з перевагою в три м'ячі (19:16). На початку другого тайму "Порту" вдалося зрівняти рахунок, але український клуб зробив ще один ривок і здобув перемогу з різницею в чотири м'ячі.

Для "Мотора" – це перша перемога в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. До цього український клуб двічі зіграв внічию і сім раз програв.

Український клуб з 4 очками залишається на останньому місці в групі. У плей-офф виходять шість найкращих команд.

В 11 турі Ліги чемпіонів "Мотор" 9 лютого вдома прийме БГК імені Мєшкова.

Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
38663
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Юний болбой взяв участь у гольовій комбінації "Тоттенхема" в Лізі чемпіонів – відео
сьогодні 21:10 Юний болбой взяв участь у гольовій комбінації "Тоттенхема" в Лізі чемпіонів – відео
Юрій Семенюк 774
"Київ-Баскет" здобув драматичну перемогу в Кубку Європи ФІБА, "Дніпро" розгромно програв
сьогодні 20:44 "Київ-Баскет" здобув драматичну перемогу в Кубку Європи ФІБА, "Дніпро" розгромно програв
Юрій Семенюк 161
Ярмоленко зіграв Санта-Клауса в різдвяному ролику "Вест Хема": миле відео
сьогодні 13:17 Ярмоленко зіграв Санта-Клауса в різдвяному ролику "Вест Хема": миле відео
Юрій Семенюк 998
В НХЛ розгорівся расовий скандал через хокеїста з України
сьогодні 07:12 В НХЛ розгорівся расовий скандал через хокеїста з України
Юрій Семенюк 1857
"Шахтар" здобув важливу нічию з "Манчестер Сіті" завдяки голу Соломона: відео
26 листопада 23:51 "Шахтар" здобув важливу нічию з "Манчестер Сіті" завдяки голу Соломона: відео
Вісент Луїс 2756
Новини
Більше новин
Залиште відгук