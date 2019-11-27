Український клуб здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів і зберіг шанси на плей-офф

Український "Мотор" здобув першу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів.

У 10 турі групи "В" команда Ростислава Ланевича на своєму майданчику впевнено розібралася з португальським "Порту" – 33:29.

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На велику перерву "Мотор пішов з перевагою в три м'ячі (19:16). На початку другого тайму "Порту" вдалося зрівняти рахунок, але український клуб зробив ще один ривок і здобув перемогу з різницею в чотири м'ячі.

Для "Мотора" – це перша перемога в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. До цього український клуб двічі зіграв внічию і сім раз програв.

Український клуб з 4 очками залишається на останньому місці в групі. У плей-офф виходять шість найкращих команд.

В 11 турі Ліги чемпіонів "Мотор" 9 лютого вдома прийме БГК імені Мєшкова.