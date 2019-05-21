Український квартет Asturia виконає гімн Ліги чемпіонів на фіналі у Мадриді

За лічені хвилини до початку в Мадриді фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА 2019 роки перед уболівальниками з усього світу виступить український квартет Asturia.

Струнний квартет, який складається з Віри Валієвої (скрипка), Катерини Головко (скрипка), Олени Москаленко (альт) та Мирослави Цибко (віолончель), представить глядачам своє особливе прочитання легендарного гімну Ліги чемпіонів в момент, коли гравці "Тоттенхему" та "Ліверпуля" вишикуються на полі перед головним матчем сезону в європейському клубному футболі. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Мадриді 1 червня.

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"Виступити за кілька хвилин до початку матчу, який дивляться мільйони людей у ​​всьому світі, це неймовірна можливість для нас. Це момент, який ми будемо пам'ятати все життя. З нетерпінням чекаємо можливості подарувати незабутній виступ", – зазначила Марослава Цибко.

Учасниці квартету отримали класичну музичну освіту в київській Національній академії імені Чайковського. В їх активі перемоги в багатьох державних конкурсах скрипалів та віолончелістів. Згодом група розробила власний унікальний стиль завдяки використанню сучасних електронних музичних інструментів.

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Ім'я квартету Asturia походить від однойменної назви твору відомого іспанського композитора Ісаака Альбеніса. Його композиція Asturia стала першою сучасною обробкою у творчості групи та відтоді є її візитною карткою.

Квартет Asturia випустив у 2017 році свій перший альбом, до якого увійшли як оригінальні аранжування класичних творів, так і власні версії сучасних виконавців – Леді Гаги, Мадонни та Depeche Mode.

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Варто зазначити, що у 2018 році, коли фінал Ліги чемпіонів відбувався у Києві, група Asturia виступила на великому концерті з цієї нагоди

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