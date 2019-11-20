Український легіонер отримав важку травму в європейському чемпіонаті

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський отримав травму. У нього діагностовано струс мозку.

Центрбек отримав струс мозку і пропустить два тижні. Чигринський не допоможе АЕКу в матчах проти Аріса і ОФІ, повідомляє nicemagazine.gr.

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Очікується, що Чигринський буде готовий до матчу 13 туру чемпіонату Греції проти "Паніонісу".

У поточному сезоні на рахунку українця 9 матчів і один гол. АЕК після 10 турів займає третє місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера "Олімпіакоса" становить дев'ять очок.

З АЕКом Чигринського пов'язує контракт до літа 2020 року з опцією продовження ще на один сезон. У складі греків українець в позаминулому сезоні став чемпіоном Греції.

Дмитро Чигринський виступає в АЕКу з липня 2016 року. У всіх турнірах 33-річний захисник відіграв у Греції 82 матчі, забивши 3 м'ячі.