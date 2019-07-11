Український легіонер забив дебютний гол у Лізі чемпіонів за команду Реброва: відео

Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков відзначився голом у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Лудогорця" (2:1).

Ференцварош – Лудогорець 2:1

Голи: Нгуен 6, Зубков 65 – Цвіркун 31

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Українець вийшов у стартовому складі команди Сергія Реброва і на 65 хвилині приніс "Ференцварошу" перемогу, замкнувши простріл партнера.

Варто зазначити, що це перша результативна дія 22-річного українця в складі угорського клубу.

У підсумку, підопічні Сергія Реброва здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1. В цьому матчі разом з Зубковим зі стартових секунд на поле вийшли ще два українські футболісти – Ігор Харатін і Данило Ігнатенко.

Раніше Спорт 24 писав, що "Селтік", за який виступає український півзахисник Мар'ян Швед, у виїзному матчі 1-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграв боснійський "Сараєво" з рахунком 3:1.