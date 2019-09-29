Український легіонер забив ефектний гол за європейський клуб у другому матчі поспіль: відео

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Дмитро Льопа (з номером 10)
Дмитро Льопа (з номером 10) / ФК "Осієк"

Півзахисник "Осієка" Дмитро Льопа відзначився голом у матчі 10-го туру чемпіонату Хорватії проти "Славена" – 4:0.

Льопа вийшов в стартовому складі і забив на 41-й хвилині поєдинку, після чого рахунок став 3:0 на користь "Осієка".

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Гравець увірвався до штрафного, після чого витримав гросмейстерську паузу і влучно пробив у дальній від себе кут воріт.

Зазначимо, що це перший гол Льопи в хорватському чемпіонаті сезону 2019/20, але цього тижня він забивав за "Осієк" в Кубку країни.

Наразі "Осієк" перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 16 очок.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт
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