Український Мессі: фанати "Селтіку" шаленіють від Мар'яна Шведа

Вболівальники "Селтіка" гучно відмітили дебютний матч і гол українського нападника Мар'яна Шведа за новий клуб.

Спорт 24 писав, що Мар'ян Швед дебютував за шотландський "Селтік" у Лізі чемпіонів. Український футболіст вийшов у другому таймі матчу проти "Калью" й забив гол.

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Для Шведа це дебютний матч не тільки за "Селтік", а й у Лізі чемпіонів. До цього півзахисник не грав у єврокубках. Це викликало справжній захват у шотландських уболівальників.

"Швед – це український Мессі!", "Найкращий молодий гравець в Україні!", "Гравець світового рівня. Забити гол у дебютному матчі - це дуже солідно. У хлопця гарне майбутнє в "Селтіку". Такі гравці нам потрібні!", – пишуть фанати у Twitter.

Також сам Мар'ян Швед розповів про свій дебютний гол за нову команду.

Це мій перший гол за "Селтік". Я радий, сьогодні була дуже хороша гра, ми дуже добре зіграли. Радий, що перемогли. Добре зіграли в обох матчах з "Нимме",

– сказав українець.

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“It’s my first goal for Celtic and I’m very happy.” #UCL pic.twitter.com/WxmfRyoXHA — Celtic Football Club (@CelticFC) 30 июля 2019 г.

Мар'ян став гравцем "Селтіку" ще взимку. 22-річний півзахисник перейшов з "Карпат" за 2 мільйони євро. Шотландці віддали Шведа в "Карпати" в оренду на півроку, після чого Мар'ян повернувся у новий клуб.