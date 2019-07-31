Український Мессі: фанати "Селтіку" шаленіють від Мар'яна Шведа

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ФК "Селтік"

Вболівальники "Селтіка" гучно відмітили дебютний матч і гол українського нападника Мар'яна Шведа за новий клуб.

Спорт 24 писав, що Мар'ян Швед дебютував за шотландський "Селтік" у Лізі чемпіонів. Український футболіст вийшов у другому таймі матчу проти "Калью" й забив гол.

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Для Шведа це дебютний матч не тільки за "Селтік", а й у Лізі чемпіонів. До цього півзахисник не грав у єврокубках. Це викликало справжній захват у шотландських уболівальників.

"Швед – це український Мессі!", "Найкращий молодий гравець в Україні!", "Гравець світового рівня. Забити гол у дебютному матчі - це дуже солідно. У хлопця гарне майбутнє в "Селтіку". Такі гравці нам потрібні!", – пишуть фанати у Twitter.

Також сам Мар'ян Швед розповів про свій дебютний гол за нову команду.

Це мій перший гол за "Селтік". Я радий, сьогодні була дуже хороша гра, ми дуже добре зіграли. Радий, що перемогли. Добре зіграли в обох матчах з "Нимме",
– сказав українець.

Мар'ян став гравцем "Селтіку" ще взимку. 22-річний півзахисник перейшов з "Карпат" за 2 мільйони євро. Шотландці віддали Шведа в "Карпати" в оренду на півроку, після чого Мар'ян повернувся у новий клуб.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Мар'ян Швед Ліга чемпіонів
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