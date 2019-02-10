Український "Мотор" у драматичному поєдинку обіграв одну з найкращих команд Європи з гандболу
Український "Мотор" здобув драматичну перемогу в Лізі Чемпіоніd з гандболу. Запорожці продемонстрували незламний характер у дуелі з німецьким "Фленсбургом".
Гості доволі швидко змогли заробити собі гандикап. У ролі аутсайдера українці пробули майже до завершення матчу.
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Та у вирішальний момент "Мотор" зробив ривок, який німці відверто прогавили. Господарі закинули 4 м'ячі поспіль і вирвали надважливу перемогу.
Майже до завершення матчу українці були аутсайдерами
Однак у вирішальний момент "Мотор" закинули 4 м'ячі поспіль
У підсумку – 28:26. Запоріжці піднялися на шосте місце своєї групи, яке дає право зіграти у 1/8 плей-оф Ліги Чемпіонів.
17 лютого Мотор на виїзді зустрінеться з угорським Сегедом. Це буде поєдинок 12-го туру групового етапу турніру.
Відео: "Мотор" здобув драматичну перемогу