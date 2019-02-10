Український "Мотор" у драматичному поєдинку обіграв одну з найкращих команд Європи з гандболу

Український "Мотор" здобув драматичну перемогу в Лізі Чемпіоніd з гандболу. Запорожці продемонстрували незламний характер у дуелі з німецьким "Фленсбургом".

Гості доволі швидко змогли заробити собі гандикап. У ролі аутсайдера українці пробули майже до завершення матчу.

Читайте також: Гандбол: запорізький "Мотор" опустився до критичної межі у Лізі Чемпіонів

Та у вирішальний момент "Мотор" зробив ривок, який німці відверто прогавили. Господарі закинули 4 м'ячі поспіль і вирвали надважливу перемогу.



Майже до завершення матчу українці були аутсайдерами



Однак у вирішальний момент "Мотор" закинули 4 м'ячі поспіль

У підсумку – 28:26. Запоріжці піднялися на шосте місце своєї групи, яке дає право зіграти у 1/8 плей-оф Ліги Чемпіонів.

17 лютого Мотор на виїзді зустрінеться з угорським Сегедом. Це буде поєдинок 12-го туру групового етапу турніру.

Відео: "Мотор" здобув драматичну перемогу

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram