Український "Мотор" у драматичному поєдинку обіграв одну з найкращих команд Європи з гандболу

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Запорізький "Мотор"
Запорізький "Мотор" / handball.motorsich.com

Український "Мотор" здобув драматичну перемогу в Лізі Чемпіоніd з гандболу. Запорожці продемонстрували незламний характер у дуелі з німецьким "Фленсбургом".

Гості доволі швидко змогли заробити собі гандикап. У ролі аутсайдера українці пробули майже до завершення матчу.

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Та у вирішальний момент "Мотор" зробив ривок, який німці відверто прогавили. Господарі закинули 4 м'ячі поспіль і вирвали надважливу перемогу.

мотор гандбол
Майже до завершення матчу українці були аутсайдерами

мотор гандбол
Однак у вирішальний момент "Мотор" закинули 4 м'ячі поспіль

У підсумку – 28:26. Запоріжці піднялися на шосте місце своєї групи, яке дає право зіграти у 1/8 плей-оф Ліги Чемпіонів.

17 лютого Мотор на виїзді зустрінеться з угорським Сегедом. Це буде поєдинок 12-го туру групового етапу турніру.

Відео: "Мотор" здобув драматичну перемогу

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Теги: Спорт Гандбол Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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