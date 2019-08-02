Український "Мотор" зіграє зі збірними Китаю і Саудівської Аравії

Запорізький гандбольний клуб "Мотор" завершає тренувальний збір, який проводив в хорватському місті Пула. У суботу, 3 серпня, чинні чемпіони України повертаються в Запоріжжя. Але вже 8 серпня команда бере курс на словенське місто Зрече, де проведе наступний збір, якій закінчиться 17 серпня.

За цей час "Мотор" проведе шість контрольних матчів. 10 серпня українці зіграють з хорватським "Загребом", 11-го зі збірною Саудівської Аравії, 12-го зі збірною Китаю, 14-го зі словенською "Гореньє", 16 серпня знову вийдуть на майданчик проти збірної Саудівської Аравії, а в заключному контрольному матчі 17 серпня проекзаменують словенський "Марібор".

До слова: Український "Мотор" дізнався суперників у SEHA League

"Майбутній сезон буде найцікавішим в історії клубу. Вперше команда буде виступати на два "єврофронти" – і в Лізі чемпіонів, і в SEHA League. Ми сподіваємося продемонструвати гарні результати в обох турнірах. Зараз необхідно провести якісну підготовку до сезону. Матчі в Словенії дозволять команді награти нові ігрові ланки та відпрацювати тактичні схеми. Щоб вже 22-24 серпня в рамках традиційного міжнародного турніру "Кубок Дніпра-2019" продемонструвати в палаці спорту "Юність" на очах наших фанів свої кращі якості", – розповів директор СК "МОТОР Січ" Геннадій Касай.

Варто зазначити, що у міжсезоння склад "Мотора" поповнили Едуард Кравченко (правий крайній), Владислав Паровінчак (розігруючий), Денер Яанімаа (правий напівсередній), Стеван Вуйович (лівий напівсередній), Станіслав Жуков (лівий напівсередній), Ігор Гурин (лівий напівсередній), Павло Гурковський (лінійний і захисник) та Гліб Калараш (лінійний і захисник).