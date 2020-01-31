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Український нападник продовжить кар'єру в чемпіонаті Ірану

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Мирослав Славов перейшов у "Шахр Ходро" / Facebook

Український нападник Мирослав Славов став гравцем іранського "Шахр Ходро".

Про це сам гравець повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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До цього 29-річний форвард виступав за ФК "Рига". Він грав у чемпіонаті Латвії з минулого року. За півроку в складі рижан українець провів 10 матчів і забив 3 м'ячі. Славов розірвав контракт з латвійським клубом в цьому місяці за обопільною згодою сторін.

В юності Славов знаходився в структурі "Бордо", а в Україні зіграв кілька матчів у складі донецького "Металурга" по ходу сезону 2011/12.

На даний момент "Шахр Ходро" знаходиться на шостому місці турнірної таблиці чемпіонату Ірану.

Нагадаємо, що в Ірані нещодавно сталася авіакатастрофа з українським літаком. Літак компанії "Міжнародні авіалінії України", що летів до Києва, було збито поблизу Тегерана 8 січня. Влада Ірану визнала, що збила його "випадково".

Тоді загинули всі 176 людей, що були на борту літака – серед них 11 українців (9 членів екіпажу та 2 пасажирів).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери
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