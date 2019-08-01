Український нападник Роман Яремчук забив гол у Лізі Європи за "Гент": відео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук

Український форвард бельгійського "Гента" продовжує забивати голи за свою команду. Нападник відзначився у матчі кваліфікації Ліги Європи.

У матчі проти румунського "Віторула" Яремчук відкрив рахунок у першому таймі. Він отримав пас на хід у штрафний майданчик. Але там не зумів обіграти суперника. Та зберіг м'яч для своєї команди. І після помилки захисників румунської команди пробив по воротах суперників з близької відстані.

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Варто нагадати, що у першому матчі між цими командами Яремчук оформив подвійний дубль – він двічі забив сам, і ще двічі асистував партнерам. А його команда перемогла 6:3.

Відео голу Яремчука

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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