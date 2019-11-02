Український нападник Яковенко забив гол у 4-му матчі поспіль: відео

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Юрій Яковенко
Юрій Яковенко / Фото з відкритих джерел

Форвард "Есб'єрга" Юрій Яковенко забив у матчі 15-го туру чемпіонату Данії проти "Хорсенса" – 1:1.

Форвард вийшов в стартовому складі команди і на 2-й хвилині зустрічі вивів "Есб'єрг" вперед. Яковенко замкнув простріл Йони Кауко.

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Гол Яковенка став вже четвертим у чотирьох поспіль матчах за "Есб'єрг" – у попередніх турах Юрій відзначився у воротах "Копенгагена", "Мітьюлланда" та "Сеннерюска".

Завдяки цій нічиїй Есб’єрг перервав серію з трьох поразок поспіль, але залишився на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі всього 10 очок.

Варто зазначити, що нападник виступає за данський клуб з літа 2017 року. В Україні Яковенко грав за "Оболонь", "Оболонь-2" і "Дніпро-2"

Відео голу Юрія Яковенка

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол
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