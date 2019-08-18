Український нападник забив черговий ефектний гол у іноземному чемпіонаті: відео

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Адерінсола Есеола
Адерінсола Есеола / ФК "Кайрат"

Український форвард "Кайрата" Адерінсол Есеола допоміг своїй команді обіграти "Тараз" (2:0) в матчі 23-го туру чемпіонату Казахстану.

У першому таймі команди голів не забивали. На 59 хвилині українець отримав м'яч біля штрафного суперника і пробив з-під трьох захисників. М'яч рикошетом перелетів воротаря і потрапив у ворота.

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На 71 хвилині Есеола м'яко навісив на партнера, а той влучно пробив у верхній кут воріт. Відтак, перемога Кайрата з рахунком 2:0.

У чемпіонаті Есеола забив вже 13 м'яч в 18 іграх – він yfqкращий бомбардир першості Казахстану в нинішньому сезоні.

"Кайрат" очолює турнірну таблицю, маючи в активі 47 очок, що на 1 бал більше, ніж у "Тоболу". У наступному турі команда Есеоли зіграє вдома проти "Окжетпесу" 25 серпня.

Відео голу Адерінсола Есеоли

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Казахстану
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