Український нокаутер повернеться в ринг після паузи в півтора року

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В'ячеслав Шабранський
В'ячеслав Шабранський / Фото з відкритих джерел

Український боксер напівважкої вагової категорії В'ячеслав Шабранський(19-2, 16 КО) проведе перший бій за півтора року.

Боксер зустрінеться з 39-річним ветераном Алланом Гріном (33-6, 22 КО). Поєдинок пройде 10 травня в містечку Бербанк, Каліфорнія.

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Попередній бій українець провів 25 листопада 2017 року, коли програв технічним нокаутом росіянину Сергію Ковальову. Бій відбувався у "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку та пройшов за повної переваги російського спортсмена.

Також в пасиві українця є ще одна поразка – від міцного кубинця Саллівана Баррера. Крім цього В'ячеславу вдалося завоювати 19 перемог, з них 16 нокаутом.

Спорт 24 повідомляв, що наступний поєдинок за участі Олександра Усика відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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