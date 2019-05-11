Український нокаутер впевнено переміг в першому поєдинку за півтора року

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В'ячеслав Шабранський
В'ячеслав Шабранський / Фото з відкритих джерел

В ніч з 10-го на 11 травня на вечорі боксу в Каліфорнії український напівважковаговик В'ячеслав Шабранський (20-2, 16 КО) провів перший бій за півтора року.

32-річний боксер переміг представника Мексики Хільберто Рубіо (9-7, 6 КО). По ходу поєдинку команда мексиканця зняла його з бою. Про це повідомляє Luckypunch.net.

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Для Шабранського ця перемога стала 20-ю в професійній кар'єрі, при двох поразках.

В останній раз українець виходив на ринг в листопаді 2017 року в бою проти відомого росіянина Сергія Ковальова, програвши супернику технічним нокаутом у другому раунді.

Нагадаємо, чемпіон WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі Олександр Усик отримав травму напередодні бою проти Карлоса Такама. Поєдинок був запланований на 25 травня в американському Оксон-Хіллі. Для українського боксера цей мав стати дебютний бій у суперважкій вазі. Однак його довелося перенести на невизначений термін. І загалом невідомо, чи він точно відбудеться. Адже Карлос Такам може провести бій проти Майкла Хантера 25 травня.

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Теги: Бокс Спорт
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