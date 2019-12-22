Український олімпійський чемпіон Торохтій розповів про свою дискваліфікацію через допінг

Переможця Олімпіади в Лондоні 2012 українського важкоатлета Олексія Торохтія дискваліфікували через допінг. Також в нього забрали олімпійську золоту медаль

6 серпня 2012 року Олексій Торохтій став чемпіоном Олімпійських ігор 2012 у ваговій категорії до 105 кг. Для перемоги йому вистачило показника 412 кілограмів (185+227), що лише на кілограм більше, ніж у Наваба Насіршелала з Ірану, який посів друге місце. Однак у грудні 2018 року перевірка допінг-проби Торохтія з Олімпійських ігор 2012 року дала позитивний результат. У ній виявили заборонений препарат (дегідрохлорметилтестостерон).

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19 грудня 2019 року на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету було опубліковано рішення про дискваліфікацію Торохтія через допінг з 18 грудня 2018 року до 17 грудня 2020 року. Також було анульовано результати Торохтія з 4 серпня 2012 року до 3 серпня 2015 року. Однак якщо дискваліфікація мало вплинула (Торохтій закінчив професійну кар'єру у 2014 році), то анулювання результатів призвело до того, що його позбавили золотої медалі, отриманої на Олімпіаді 2012.

Про те, що в нього виявили допінг, Торохтій знав ще у грудні 2018 року. Саме тоді й розпочався перегляд допінг-проб учасників Олімпіади-2012. Згодом підозру підтвердили завдяки пробі B.

"Протягом усіх 12 років виступів на міжнародній арені, все результати моїх допінг тестів були негативними. У лютому 2019 року було здійснено розтин проби B для отримання детальної інформації. Заборонена речовина знайдена в незначній концентрації, і за оцінкою незалежного експерта, порівняна з одноразовим попаданням в організм і ніяк не могла вплинути на змагальний результат. Проводити аналіз всіх спортивних добавок, які я використовував на той період, через 7 років, не представляє можливості, та й не має сенсу, оскільки за правилами Міжнародного олімпійського комітету, будь-яка концентрація – це порушення", – заявив з цього приводу Торохтій.

Тож в Торохтія забрали звання переможця Олімпійських ігор.

"Як я себе почуваю? Рік тому я був засмучений, дізнавшись цю новину, але на даний момент я зосереджений на моїй родині та моїх нових проєктах. Що я про це думаю? Краще я напишу про це у своїй книзі", – підсумував Торохтій.