Український півзахисник перейшов у клуб-аутсайдер з Росії

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Український півзахисник перейшов у клуб-аутсайдер з Росії

Український півзахисник Руслан Кісіль продовжить кар'єру у Росії. Новим клубом гравця стала "Балтика" з російського Калінінграда.

Контракт з гравцем підписано на один рік.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

27-річний півзахисник є вихованцем донецького "Олімпік-УОР". Згодом займався в академії іншого донецького "Шахтаря". Далі були "Маріуполь", "Олімпік" та "Десна". Останній клуб – "Колос", який за підсумками минулого сезону отримав право виступати в УПЛ.

Щодо "Балтики", то вона виступає в ФНЛ (другий за силою дивізіон в Росії).  "Балтика" повинна була вилетіти з другого дивізіону Росії за підсумками минулого сезону, але через відсутність ліцензії у "Сахаліну" з 3-го дивізіону, клуб залишився в ФНЛ.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Колос
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