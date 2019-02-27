Український півзахисник потрапив у список гравців, яких планує придбати італійська "Рома"

Півзахисник збірної України та бельгійського "Генка" Руслан Маліновський влітку може перебратися до італійської "Роми". Спортивний директор клубу Рамон Мончі планує придбати українця.

За повідомленням видання Calciomercato, Мончі вже зараз планує підсилення клубу влітку. Він вже склав список гравців, яких у літнє трансферне вікно намагатиметься придбати римський клуб. Попри те, що майбутнє самого Мончі у "Ромі" під питанням.

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"Рома" ще взимку 2019 року намагалася придбати Руслана Маліновського у "Генка". Однак бельгійський клуб відмовився продавати ключового півзахисника, адже команда бореться за перемогу у чемпіонаті. У поточному сезоні Маліновський провів за "Генк" 39 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.

Завадити переходу Маліновського у "Рому" може призначення нового тренера у римському клубі.