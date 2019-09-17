Український півзахисник Шахов допоміг "Лечче" здобути сенсаційну перемогу над "Торіно": відео

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"Торіно" вдома програло "Лечче"
"Торіно" вдома програло "Лечче" / twitter.com/TorinoFC_1906

Італійський "Лечче", за який виступає український півзахисник Євген Шахов, здобув неочікувану перемогу над "Торіно" на виїзді.

Торіно – Лечче 1:2

Голи: Белотті, 57 (пен) – Фаріас, 35, Манкозу, 73

Цей матч Шахов розпочав у запасі. На поле він вийшов аж на 81-й хвилині. До того часу його команда була попереду. Ще у першому таймі відзначився Фаріас. З першим його ударом воротар впорався, але гравець першим же опинився на добиванні.

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Белотті у другому таймі з пенальті зрівняв рахунок, але Манкозу на 73-й хвилині знову вивів "Лечче" вперед. Кальдероні завдав дальнього потужного удару, воротар відбив, і Манкозу ударом в повітрі в дотик відправив м'яч у ворота.

Відеоогляд матчу Торіно – Лечче

"Лечче" виграв перший матч в Серії А та набрав перші очки. Однак команда і надалі в зоні вильоту після трьох турів.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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