Український півзахисник забив неймовірний гол п'ятою в європейському чемпіонаті: відео
Українець Денис Олійник допоміг фінському СІК уникнути поразки у домашньому матчі проти ВПС
Олійник на 88-й хвилині завдав удар п'ятою, перебуваючи спиною до воріт. Голкіпер не очікував на такий удар, адже перед ним перебували чимало його захисників. Тож не зреагував на цього вчасно.
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Відеоогляд матчу СІК – ВПС (гол Олійника з 03:15)
Для Олійника це восьмий гол у чемпіонаті Фінляндії. Його команда йде не другому місці у групі вибування.
Джерело: 24 канал
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