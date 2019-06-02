Український плавець Андрій Говоров виборов бронзу на етапі Ліги чемпіонів FINA

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Український плавець Андрій Говоров виборов бронзу на етапі Ліги чемпіонів FINA

Український плавець Андрій Говоров виборов бронзову нагороду Ліги чемпіонів FINA (Champions Swim Series) в Індіанаполісі.

Спортсмен показав третій час – 23,14 секунди на свої коронній 50-метрівці батерфляєм. Переможець Ніколас Сантос з Бразилії показав час 22.94 секунди.

До слова: Українки здобули золоту нагороду з артистичного плавання Світової серії FINA у Барселоні

Згодом українець ще виступив у фіналі 100-метрівки батерфляєм. Але там показав лише четвертий результат і залишився без нагороди.

Варто додати, що це вже третя медаль Говорова на етапах Ліги чемпіонів з плавання. На змаганнях у китайському Гуанчжоу він теж став третім з часом 23,28. Він програв всього 1 соту секунди американцеві Майклу Ендрю, який став другим. Перемогу здобув бразилець Ніколас Сантос – 23,01.

Вже під час етапу у Будапешті Говоров показав час 22,87 секунди. Він знову програв представнику Бразилії Ніколасу Сантосу. Цього разу 00.27 секунди. Але Говоров зумів випередити п'ятиразового чемпіона світу на короткій воді американця Майкла Ендрю.

Що таке FINAМіжнародна аматорська федерація плавання (скорочено FINA) — організація, що об'єднує більшість національних плавальних федерацій, визначає основні напрямки розвитку деяких (найпопулярніших) водних видів спорту, зараз це: плавання, стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, плавання на відкритій воді.

Під егідою FINA проводиться Чемпіонат світу з водних видів спорту та інші міжнародні змагання. Штаб-квартира організації розташована у швейцарській Лозанні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Плавання
Джерело: 24 канал
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