Український плавець Михайло Романчук став віцечемпіоном світу

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Український плавець Михайло Романчук став віцечемпіоном світу

Український плавець Михайло Романчук на Чемпіонаті світу у Кванджу став срібним призером на дистанції 1500 м вільним стилем

Романчук показав час 14:37,63 хвилини. Цього вистарчило, щоб посісти друге місце. Українець поступився у напруженій боротьбі німцю Флоріану Веллброку (14:36,54), але випередив італійця Грегоріо Палтріньєрі (14:38,75).

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Ця медаль стала сьомою для збірної України на чемпіонаті світу у Кванджу. Українські представниці артистичного плавання здобули історичне золото (у хайлайті). Також українці вибороли ще п'ять бронзових нагород.

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Теги: Спорт Новини Спорту Плавання
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