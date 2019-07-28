Український плавець Михайло Романчук став віцечемпіоном світу
Український плавець Михайло Романчук на Чемпіонаті світу у Кванджу став срібним призером на дистанції 1500 м вільним стилем
Романчук показав час 14:37,63 хвилини. Цього вистарчило, щоб посісти друге місце. Українець поступився у напруженій боротьбі німцю Флоріану Веллброку (14:36,54), але випередив італійця Грегоріо Палтріньєрі (14:38,75).
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Ця медаль стала сьомою для збірної України на чемпіонаті світу у Кванджу. Українські представниці артистичного плавання здобули історичне золото (у хайлайті). Також українці вибороли ще п'ять бронзових нагород.
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