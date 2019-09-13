Український плавець встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з паралімпійського плавання у Лондоні побили рекорд на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату). Новим рекордсменом став українець Богдан Гриненко.

Богдан Гриненко показав час 1:08,92 хвилини, тим самим побивши рекорд британця Джонатана Фокса на 0,23 секунди. Також українець майже на секунду випередив найближчих переслідувачів – росіянина Андрія Гладкова та аргентинця Піпо Карломаньо. Одразу за ними фінішував українець Андрій Трусов. Ще один українець Євгеній Богодайко показав шостий результат.

Відео фінального запливу та встановлення світового рекорду

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Відео нагородження

Ця нагорода стала 11 золотою медаллю для збірної України на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання у Лондоні. Завдяки цьому Україна піднялася на третє місце.