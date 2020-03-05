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Український сенсаційний футболіст забив 34 голи у 15-ти матчах сезону

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Ерік Шуранов / ФК "Нюрнберг"

Нападник збірної України (U-18) Ерік Шуранов результативно розпочав другу частину сезону. У двох матчах за німецький "Нюрнберг" (U-19) він забив шість м'ячів.

Потрібно враховувати, що його команда виступає не в елітному юнацькому дивізіоні Німеччини, а в одній із регіональних ліг, але бомбардирські якості нашого форварда все одно вражають, пише "Команда №1".

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У 15-ти матчах сезону Шуранов відзначився 34 рази. Все йде до того, що вже найближчим часом хлопця переведуть у "Нюрнберг" (U-21).

До речі, наприкінці березня збірна України (U-19) проводить матчі елітного раунду відбіркового турніру чемпіонату Європи. Наставник цього колективу Олег Кузнєцов вже викликав 18-річного Еріка Шуранова, але в його команді (базовий вік – 2001 рік народження) він поки що не закріпився.

Зараз нападник є гравцем збірної (U-18), яку очолює Володимир Єзерський. За "синьо-жовтих" форвард провів п'ять матчів і забив п'ять м'ячів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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