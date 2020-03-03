Український шахіст Богданович потрапив до бази "Миротворця" після матчу за Росію проти України

Одеський гросмейстер Станіслав Богданович потрапив до "Чистилища" бази "Миротворця". Сталося це після того, як шахіст зіграв матч за Росію проти України.

Нагадаємо, Станіслав Богданович зіграв за Росію проти України. Своє рішення шахіст пояснив тим, що йому за це заплатили. Також він зараз перебуває в Росії, і, на його думку, було б негарно з його сторони відмовитися від такої пропозиції. Ну і на закінчення Богданович переконаний, що таким чином "вніс свій скромний внесок у мир між країнами", тому пропонує всім хоча б раз зіграти за Росію.

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На сайті "Миротворець" такі пояснення не надто вплинули, і вони помістили його у розділ "Чистилище". Як вказано в причинах, Богданович є учасником пропагандистських антиукраїнських акцій Росії, займається маніпулюванням суспільно значущою інформацією та заперечує факти російської агресії.

Варто відзначити, що Станіслав Богданович у 2013 році став чемпіоном України зі швидких шахів. У 2013 та 2014 році – бронзовий призер чемпіонату України з бліцу, а у 2015 році – срібний призер.