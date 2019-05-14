Український шахіст Василь Іванчук виграв Меморіал Капабланки

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Василь Іванчук
Василь Іванчук / Українські шахи - Ukrainian Chess

Львівський гросмейстер Василь Іванчук вже у восьме виграв популярний міжнародний турнір "Меморіал Хосе-Рауля Капабланки" у Гавані (Куба).

Василь Іванчук набрав 7 очок з 10 можливих (5 перемог, чотири нічиї та одна поразка) та на півочка випередив Самуеля Севяна (США) і Давида Антона (Іспанія).

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Варто зазначити, що єдиної поразки Іванчук зазнав саме від Саваяна, коли грав чорними.

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Теги: Спорт Шахи
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