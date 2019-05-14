Український шахіст Василь Іванчук виграв Меморіал Капабланки
Львівський гросмейстер Василь Іванчук вже у восьме виграв популярний міжнародний турнір "Меморіал Хосе-Рауля Капабланки" у Гавані (Куба).
Василь Іванчук набрав 7 очок з 10 можливих (5 перемог, чотири нічиї та одна поразка) та на півочка випередив Самуеля Севяна (США) і Давида Антона (Іспанія).
Читайте також: Дві українки завоювали путівки на Кубок світу з шахів
Варто зазначити, що єдиної поразки Іванчук зазнав саме від Саваяна, коли грав чорними.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі