Український шахіст виграв чемпіонат світу серед юнаків до 20 років

Міжнародний гросмейстер Євген Штембуляк з Чорноморська блискуче виграв чемпіонат світу серед юнаків до 20 років.

Євген Штембуляк набрав 9 очок з 11-и (7 перемог та 4 нічиї) й одноосібно посів перше місце. Відзначимо, що у вирішальній партії 11-го туру Штембуляк переграв росіянина Володара Мурзіна.

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В турнірі також грав ще один представник України – Олексій Кукелко. Але виступив він не дуже вдало – 4,5 очка і 76 місце.

Близькою до медалі була в турнірі дівчат до 20-и років харків'янка Марія Бердник. Вона з 8 очками поділила 3-5 місця, але, на жаль, за додатковим показником залишилася четвертою.