Український шахіст виступив за збірну Росії в матчі проти України та цинічно цим похизувався

Одеський гросмейстер Станіслав Богданович, який в 2013 році став чемпіоном України зі швидких шахів, зіграв в інтернет матчі Україна – Росія за російську команду.

Після дивного вчинку, шахіст у своєму Facebook закликав співвітчизників наслідувати його приклад. Він заявив, що в коментарях українці і росіяни повинні "обніматися". Саме такий підхід, зазначив гросмейстер, призведе до дружби і вічного братерства між країнами.

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Пост Богдановича у Facebook:

"Зіграв за Росію в сьогоднішньому матчі з Україною на Chess.com. Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я грав за Росію.



По-перше, мені за це задонатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Поки не було донатів, я чесно не грав ні за кого.



По-друге, я зараз перебуваю в Росії. Було б негарно, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить привітний прийом. Це просто данина поваги.



І третє. Вважаю, що таким чином я вніс свій скромний внесок у мир між нашими країнами. Пора вже нам схаменутися і зупинити цю міжусобицю. Можливо, якщо б кожен з нас всього по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний.



Пропоную кожному українцеві і кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коменти "обнімашки" на знак нашої вічної дружби і братерства. Тільки так буде правильно. Тільки так буде добре".

Нагадаємо, шахіст Павло Ельянов відмовився від виступів за збірну України. Пов'язано це з конфліктом гросмейстерів з Федерацією шахів України.