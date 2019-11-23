Український шпажист Рейзлін виграв Кубок світу, у фіналі перемігши росіянина

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Український шпажист Рейзлін виграв Кубок світу, у фіналі перемігши росіянина / facebook.com/olympicua

Українські шпажисти виграли дві нагороди на першому етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у швейцарському Берні. Золото на свій рахунок записав Ігор Рейзлін.

Український шпажист Ігор Рейзлін у фінальному протистоянні переміг росіянина Вадіма Анохіна. Суперники почергово виходили вперед, а основний час завершився у нічию 10:10.

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Автором вирішального уколу на початку додаткової хвилини став представник збірної України. Це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу для Рейзліна.

На п'єдестал пошани першого в олімпійському сезоні великого турніру в чоловічій шпазі зійшли два українці. Окрім Рейзліна, бронзову нагороду здобув Романа Свічкар.

У французькому Орлеані без нагороди не залишилася титулована Ольга Харлан. Українка відкрила олімпійський сезон бронзою Кубка світу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Фехтування Ольга Харлан Спорт Новини Спорту
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