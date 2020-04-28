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Український скульптор працює над створенням статуї Ломаченка: відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Getty Images

Український скульптор Сергій Болдов працює над створенням статуї чемпіона WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

У своєму Instagram автор поділився проміжним результатом роботи.

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Василий Ломаченко (в процессе)

Публикация от Болдов Сергей (@boldov.sergey_sculptor)

Цікаво, що в січні Болдов подарував Ломаченку одну зі своїх робіт – боксерські рукавички з логотипами Олімпійських ігор 2008 і 2012, які виграв українець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перчатки Чемпиона)

Публикация от Болдов Сергей (@boldov.sergey_sculptor)


Наступний бій Василь Ломаченко має провести проти Теофімо Лопеса. На даний момент Ломаченко володіє трьома чемпіонськими поясами в легкій вазі. На кону його бою з американцем – статус абсолютного чемпіона світу в дивізіоні.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?

  • Боксери мали провести поєдинок 30 травня у США. Обидва спортсмени підтвердили дату бою, але офіційно про бій не було повідомлено.
  • Так само не було інформації про статус бою. Очікується, що на кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
  • Через пандемію коронавірусу бій не відбудеться 30 травня. Очікувалося, що бій перенесуть на літо.
  • Однак глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поєдинку не варто чекати раніше вересня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Василь Ломаченко Новини Спорту Бокс Спорт
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