Український слід у допінговому скандалі біатлоніста з Росії: деталі розслідування

Відбулись обшуки у готелі, де проживають російські біатлоністи, які виступають на чемпіонаті світу в Антхольці. IBU підозрює, що у готелі російської збірної міг бути допінг.

Італійська поліція оглянула автомобіль та номер біатлоніста Олександра Логінова.

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Ініціаторкою цього була нова антидопінгова менеджерка Міжнародного союзу біатлоністів Сара Фуссек. Вона вступила на посаду влітку 2019 року.

Обшук машини Олександра Логінова дивіться відео:

На кадрах видно, як Логінов супроводжує представників правоохоронних органів до своєї машини.

Що стало причиною обшуку?

Італійська поліція вважає, що особистий тренер російського біатлоніста Олександра Логінова Олександр Касперович привозить на чемпіонат світу допінг для спортсмена. Його неодноразово бачили в готелі біатлоніста.

Однією із головних причин такого обшуку особистих речей спортсмена стало те, що на змаганнях в Італії Касперович присутній за чужою акредитацією, виданої на українську команду.



Документ італійської поліції про можливість обшуку російського біатлоніста

Реакція російської сторони

Чи були якісь розмови, що я запізнився на якісь допінг-тексти? Ні звичайно. Їм це потрібно було саме о шостій ранку. Забрали комп'ютер, особисті речі, телефон. Вірю, що це не буде зам'ято, а буде хороший, позитивний підсумок. Це сильно засмучує, якщо це не свавілля, то близько до цього,

– прокоментував Логінов в ефірі російського телеканалу.

Голова союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов прокоментував дану ситуацію російському телеканалу: "Касперович не є тренером збірної. У нас все акредитації розписані по кожній людині. Ми не можемо кожному особистому тренеру дати по особистої акредитації. Певна кількість акредитацій видається на команду".

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Міністерство спорту РФ виступило з офіційною заявою про обшуки в збірній Росії на чемпіонаті світу в Антхольці: "Ми знаходимося в оперативному контакті з посольством Росії в Італії, будемо уважно стежити за розвитком подій. Вважаємо за потрібне нагадати про необхідність дотримання принципу невинуватості й утримаємося від подальших коментарів до появи детальної інформації про причини інциденту в Антхольці".

На чемпіонаті світу в Антхольці в активі Логінова дві нагороди – золото і бронза змагань.

22 лютого на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться чоловіча естафета. За збірну Росії повинні виступати Євген Гаранічев, Матвій Єлісєєв, Микита Поршнєв і Олександр Логінов. Початок – о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, що в грудні 2013 року в Естерсунді у Логінова була взята допінг-проба, яка дала позитивний результат. Надалі росіянин відмовився від розтину проби B, і, таким чином, вина Логінова у вживанні заборонених препаратів вважається доведеною.

Найбільше обертів скандал навколо Логінова розгорнувся на Чемпіонаті світу у 2017 році. Тоді багато біатлоністів критикували як Росію за використання допінгу.