Український сноубордист Михайло Харук – чемпіон світу серед юніорів
Сноубордист Михайло Харук став чемпіоном світу серед юніорів. Він випередив двох представників Канади.
Михайло Харук виграв золото юніорського чемпіонату світу з біатлону. Про це йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету.
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Українець став переможцем у дисципліні паралельний слалом. Змагання відбувалися у словенській Роглі.
Варто нагадати, що лише 6 лютого 2019 року Україна здобула першу нагороду у сноубордингу. 28-літня Аннамарі Данча стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом.
Джерело: 24 Канал
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