Український сноубордист Михайло Харук – чемпіон світу серед юніорів

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Михайло Харук – чемпіон світу зі сноубордингу серед юніорів
Михайло Харук – чемпіон світу зі сноубордингу серед юніорів

Сноубордист Михайло Харук став чемпіоном світу серед юніорів. Він випередив двох представників Канади.

Михайло Харук виграв золото юніорського чемпіонату світу з біатлону. Про це йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету.

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Українець став переможцем у дисципліні паралельний слалом. Змагання відбувалися у словенській Роглі.

Варто нагадати, що лише 6 лютого 2019 року Україна здобула першу нагороду у сноубордингу. 28-літня Аннамарі Данча стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 Канал
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