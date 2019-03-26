Український спаринг-партнер Кличка і Повєткіна з перемоги дебютував на профі-рингу

Український суперважковаговик-любитель Володимир Кацук, який працював спаринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка і Олександра Повєткіна, дебютував на професійному ринзі.

31-річний Кацук одноголосним рішенням суддів здолав свого 46-річного співвітчизника Ігоря Пилипенка (5-42-2, 1 КО), повідомляє BoxingNews.

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Після закінчення бою, який тривав чотири раунди, судді віддали перемогу Володимиру Кацуку з рахунком 40:35.

Раніше Спорт 24 повідомвляв, що український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, здобув 13 поспіль дострокову перемогу на професійному рингу.

Цього разу українець, відомий під прізвищем "El Flaco", вже у третьому раунді відправив у нокаут Клоетіса "Мукі" Пендервіса (21-5-2, 9 КО).

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