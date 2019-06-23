Український спортсмен Омельчук виграв чергову нагороду на Європейських іграх

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Олег Омельчук
Олег Омельчук / facebook.com

Український спортсмен Олег Омельчук виграв для України чергову нагороду на Європейських іграх. Омельчук додав до скарбнички України срібну медаль.

Український спортсмен Олег Омельчук програв у фінальній битві за золото у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м).

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Наш спортсмен програв опоненту з Росії Артему Черноусову лише 0,8 бала. Латвієць Страутманіс посів третє місце.

У фіналі всього брало участь 8 найкращих гравців турніру. Це "срібло" дозволило українцю Омельчуку кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

Олег Омельчук – український стрілець, заслужений майстер спорту України з кульової стрільби. Навесні 2013 року в Форт Беннінгу (США) на Кубку світу з кульової стрільби в стрільбі з пневматичного пістолета показав другий результат. У кінці травня 2016-го здобув золоту нагороду на етапі Кубку світу з кульової стрільби в Мюнхені.

25 травня 2018 Омельчук встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 10 метрів. 2 вересня 2018 року разом з Оленою Костевич виграв бронзову нагороду у міксті на чемпіонаті світу зі спортивної стрільби у Чханвоні (Корея).

23 березня 2019 року Олег Омельчук в дуеті з Оленою Костевич в Осієку (Хорватія) стали чемпіонами Європи в змаганнях змішаних команд. Має військове звання прапорщик, стипендіат Президента України 2011 року.

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Теги: Спорт Новини Спорту Стрільба кульова
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