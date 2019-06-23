Український спортсмен Омельчук виграв чергову нагороду на Європейських іграх
Український спортсмен Олег Омельчук виграв для України чергову нагороду на Європейських іграх. Омельчук додав до скарбнички України срібну медаль.
Український спортсмен Олег Омельчук програв у фінальній битві за золото у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м).
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Наш спортсмен програв опоненту з Росії Артему Черноусову лише 0,8 бала. Латвієць Страутманіс посів третє місце.
У фіналі всього брало участь 8 найкращих гравців турніру. Це "срібло" дозволило українцю Омельчуку кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.
Олег Омельчук – український стрілець, заслужений майстер спорту України з кульової стрільби. Навесні 2013 року в Форт Беннінгу (США) на Кубку світу з кульової стрільби в стрільбі з пневматичного пістолета показав другий результат. У кінці травня 2016-го здобув золоту нагороду на етапі Кубку світу з кульової стрільби в Мюнхені.
25 травня 2018 Омельчук встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 10 метрів. 2 вересня 2018 року разом з Оленою Костевич виграв бронзову нагороду у міксті на чемпіонаті світу зі спортивної стрільби у Чханвоні (Корея).
23 березня 2019 року Олег Омельчук в дуеті з Оленою Костевич в Осієку (Хорватія) стали чемпіонами Європи в змаганнях змішаних команд. Має військове звання прапорщик, стипендіат Президента України 2011 року.