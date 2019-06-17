Український стрибун Бодаренко феєрично виграв другий поспіль етап Діамантової ліги

106 Читать новость на русском
Український стрибун Бодаренко феєрично виграв другий поспіль етап Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко здобув перемогу на черговому етапі Діамантової ліги. Цього разу українцю не було рівних в Рабаті, що в Марокко.

Бондаренко з першої спроби взяв висоту 2,15, 2,22, і 2,28 метра, а на планку 2,33 метра, виходив у статусі переможця.

Читайте також: Українки вибороли золото та срібло на першому етапі Діамантової ліги

Перша спроба українця виявилася невдалою, після чого Бондаренко прийняв рішення завершити виступ.

Українець здобув свою другу поспіль перемогу в рамках легкоатлетичної серії-2019 – минулий його виступ завершився тріумфом у Римі.

Ще один українець, який виступав в Рабаті, Андрій Проценко зайняв 6-е місце, зупинившись на висоті 2,22 м.

Що таке Діамантова ліга?Це легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року.

Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, які відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків, так і в жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.

blog_ava
Як розпочався роман Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: несподіване зізнання ведучого
сьогодні
2218
Теги: Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку", але не зміг вийти в Прімеру: відео
сьогодні 11:44 "Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку", але не зміг вийти в Прімеру: відео
302
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
14 червня 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 5353
Збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи 2020 року
сьогодні 10:38 Збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи 2020 року
150
Гравці збірної України U-20 отримали персональні нагороди на Чемпіонаті світу з футболу
16 червня 14:22 Гравці збірної України U-20 отримали персональні нагороди на Чемпіонаті світу з футболу
1964
Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
15 червня 23:22 Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
1030
Новини
Більше новин
Залиште відгук