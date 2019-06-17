Український стрибун Бодаренко феєрично виграв другий поспіль етап Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко здобув перемогу на черговому етапі Діамантової ліги. Цього разу українцю не було рівних в Рабаті, що в Марокко.

Бондаренко з першої спроби взяв висоту 2,15, 2,22, і 2,28 метра, а на планку 2,33 метра, виходив у статусі переможця.

Читайте також: Українки вибороли золото та срібло на першому етапі Діамантової ліги

Перша спроба українця виявилася невдалою, після чого Бондаренко прийняв рішення завершити виступ.

Українець здобув свою другу поспіль перемогу в рамках легкоатлетичної серії-2019 – минулий його виступ завершився тріумфом у Римі.

Ще один українець, який виступав в Рабаті, Андрій Проценко зайняв 6-е місце, зупинившись на висоті 2,22 м.

Що таке Діамантова ліга?Це легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року.



Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, які відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків, так і в жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.