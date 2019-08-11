Український супертяж потужним нокаутом здобув третю перемогу на профі-рингу: відео

1398 Читать новость на русском
Ігор Шевадзуцький
Ігор Шевадзуцький

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (3-0, 3 КО) здобув свою третю перемогу в профі-рингу.

29-річний боксер відправив у важкий нокаут опонента з Малаві Аліка Гогода (4-3, 2 КО).

Читайте також: Я чіплявся за бокс зубами, – інтерв'ю з українським боксером, який переміг у 15 боях в США

У минулому бою 26 липня Шевадзуцький нокаутував 37-річного зімбабвійця Музіра в першому раунді.

Хто такий Ігор Шевадзуцький?
Український суперважковаговик, що йде наступним же поколінням за Олександром Усиком. Ігор не був регулярним номер один для збірної (там це місце зайняв Вихрист), але регулярно боксував на турнірах всілякого масштабу, отримав звання майстра спорту міжнародного класу і навіть виступав в WSB.

 

blog_ava
День будівельника в Україні: хто з різноробочих заробляє найбільше – інфографіка
сьогодні
3642
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ворскла" вирвала перемогу у грі проти "Львова" у матчі з п'ятьма голами: відео
10 серпня 21:37 "Ворскла" вирвала перемогу у грі проти "Львова" у матчі з п'ятьма голами: відео
657
Трансфери команд УПЛ: онлайн
8 серпня 16:04 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11913
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9 серпня 17:08 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6947
"Олександрія" у матчі з двома вилученнями перемогла "Олімпік": відео
10 серпня 21:27 "Олександрія" у матчі з двома вилученнями перемогла "Олімпік": відео
198
Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу: відео
10 серпня 20:14 Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу: відео
5466
Новини
Більше новин
Залиште відгук