Український супертяж потужним нокаутом здобув третю перемогу на профі-рингу: відео

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (3-0, 3 КО) здобув свою третю перемогу в профі-рингу.

29-річний боксер відправив у важкий нокаут опонента з Малаві Аліка Гогода (4-3, 2 КО).

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У минулому бою 26 липня Шевадзуцький нокаутував 37-річного зімбабвійця Музіра в першому раунді.

Хто такий Ігор Шевадзуцький?

Український суперважковаговик, що йде наступним же поколінням за Олександром Усиком. Ігор не був регулярним номер один для збірної (там це місце зайняв Вихрист), але регулярно боксував на турнірах всілякого масштабу, отримав звання майстра спорту міжнародного класу і навіть виступав в WSB.