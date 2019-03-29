Український супертяж проведе бій за перший титул в кар'єрі проти бразильського нокаутера

Український супертяж Олександр Тесленко (15-0, 12 КО) отримає можливість завоювати перший титул в кар'єрі.

26-річний боксер вийде в ринг проти бразильця Фабіо Мальдонадо (26-1, 25 КО). На кону цього бою буде стояти пояс WBA/NABA. Поєдинок пройде 29 березня в Торонто, Канада, повідомляє Luckypunch.net.

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Також у цьому ж шоу свої бої проведуть ще два українці: Станіслав Скороход (17-2, 14 КО) і Олександр Войтенко (2-0, 1 КО).

Раніше Спорт 24 повідомляв, що український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, здобув 13 поспіль дострокову перемогу на професійному рингу.

Цього разу українець, відомий під прізвищем "El Flaco", вже у третьому раунді відправив у нокаут Клоетіса "Мукі" Пендервіса (21-5-2, 9 КО).

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