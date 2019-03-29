Український супертяж проведе бій за перший титул в кар'єрі проти бразильського нокаутера

87 Читать новость на русском
Олександр Тесленко
Олександр Тесленко / Фото з відкритих джерел

Український супертяж Олександр Тесленко (15-0, 12 КО) отримає можливість завоювати перший титул в кар'єрі.

26-річний боксер вийде в ринг проти бразильця Фабіо Мальдонадо (26-1, 25 КО). На кону цього бою буде стояти пояс WBA/NABA. Поєдинок пройде 29 березня в Торонто, Канада, повідомляє Luckypunch.net.

Читайте також: Український спаринг-партнер Кличка і Повєткіна з перемоги дебютував на профі-рингу

Також у цьому ж шоу свої бої проведуть ще два українці: Станіслав Скороход (17-2, 14 КО) і Олександр Войтенко (2-0, 1 КО).

Раніше Спорт 24 повідомляв, що український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, здобув 13 поспіль дострокову перемогу на професійному рингу.

Цього разу українець, відомий під прізвищем "El Flaco", вже у третьому раунді відправив у нокаут Клоетіса "Мукі" Пендервіса (21-5-2, 9 КО).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
сьогодні
97558
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
сьогодні 11:17 Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
40
Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
27 березня 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
Станіслав Безушко 1158
Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
28 березня 19:28 Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
124
Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
28 березня 15:42 Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
848
Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео
28 березня 12:15 Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео
991
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук