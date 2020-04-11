Український телеканал потрапив у скандал через показ футбольних матчів Таджикистану

Український телеканал "Спорт 1" анонсував показ матчів чемпіонату Таджикистану з футболу. Однак своєю рекламою потрапив у скандал.

Канал "Спорт 1" входить в групу Поверхность". На офіційному сайті про анонс трансляції написали, що "Таджикистан – не тільки країна "заробітчан", але й одна з небагатьох, де в умовах пандемії коронавірусу грають в футбол і забивають шикарні голи "ножицями".



Анонс матчів Таджикистану на сайті "Поверхности" / скріншот

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Варто відзначити, що всі країни Європи, за винятком Білорусі, скасували футбольні матчі через пандемію коронавірусу. У Таджикистані теж вирішили розпочати футбольний чемпіонат (він там відбувається за системою "весна – осінь". І в першому матчі за Суперкубок Таджикистану перемогу здобула команда українця Олексія Ларіна "Істіклол" з Душанбе.

Попри те, що в Таджикистані офіційно не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом, тамтешні матчі відбуваються без глядачів на трибунах.

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