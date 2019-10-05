Український тенісист Марченко виграв у парі фінал челленджера в Казахстані

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / ФТУ

Український тенісист Ілля Марченко у парі з представником Фінляндії Гаррі Хеліовааром завоювали парний титул на челленджері в Нур-Султані.

Марченко/Хеліоваара – Држевічкі/Валков 2:0 (6:4, 6:4)

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У фіналі українсько-фінському дуету вистачило однієї години та хвилини, щоб обіграли поляків Кароля Држевічкі та Шимона Валкова.

У п'ятому та сьомому геймі Ілля та Гаррі зуміли виграти на подачі поляків. Ті зуміли зробити один брейк, але віддали партію.

Друга партія була більш рівна, але Марченку та Хеліоваару знову вистачило одного брейку, щоб виграти сет.

Останній раз Марченко грав у фіналі челленджеру ще у 2014-му році. Тоді він разом з Денисом Молчановим виграв турнір у Брешії (Італія).

Тенісні турніри рівня челленджер передостанні за престижністю у чоловічому та жіночому турі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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