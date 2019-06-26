Український тенісист примудрився програти на Вімблдоні майже виграний матч

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / Фото з відкритих джерел

Українець Ілля Марченко завершив свої виступи у кваліфікації Вімблдону, поступившись у півфіналі відбору угорцю Атіллі Балашу.

Матч тривав 2 години і 14 хвилин. За цей час Марченко виконав 5 подач навиліт, допустив 5 подвійних помилок і виграв 5 геймів на прийомі. Його суперник оформив 2 ейси, допустив 3 "подвійні" і реалізував 5 брейк-поінтів.

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Однак, гра проти угорця Аттіли Балаша для представника України надовго залишиться в пам'яті.

Справа в тому, що наш тенісист вів по ходу зустрічі з рахунком 6:2, 5:1 і мав два матчбола, але в підсумку програв не тільки другий сет, але і третій – 6:2, 6:7, 3:6.

Також у іншому півфінальному матчі кваліфікації українець Сергій Стаховський поступився австралійцю Ендрю Харрісу з рахунком 3:6, 6:3, 6:3.

Спорт 24 писав, що після першого раунду кваліфікації Wimbledon вже покинули Катаріна Завацька і Марта Костюк, а Ангеліна Калініна змогла пробитися в півфінал відбору.

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Теги: Спорт Новини Спорту Сергій Стаховський Теніс
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