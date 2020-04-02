Український тенісист Стаховський попросив Ілона Маска допомоги в боротьбі з коронавірусом
Перша ракетка України Сергій Стаховський звернувся до Ілона Маска. Стаховський просить генерального директора Tesla та SpaceX надати Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом.
31 березня Ілон Маск повідомив, що Tesla має додаткові апаратами штучної вентиляції легень і може безкоштовно надіслати їх до лікарень різних країн світу.
Головна вимога мільярдера – обладнання повинне надійти до пацієнтів негайно, а не лежати на складах.
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Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун одна з перших попросили допомоги в Маска. Згодом по допомогу звернулося посольство України в США.
Сергій Стаховський також вирішив звернутися до Ілона Маска у коментарях у твіттері.
Шановний пане Маск, ситуація в Україні стане катастрофічною за дуже короткий період часу. Я хотів би попросити вас розглянути будь-яку медичну допомогу для моєї країни. Уляна Супрун чесно розпорядиться цим. Дуже дякую за ваші вчинки,
– написав Стаховський.
Що відомо про коронавірус в Україні?
Станом на 2 квітня лабораторно підтверджено 804 випадки зараження, 20 осіб померло, 13 – вилікувалось.
В Україні введено карантин до 24 квітня. 1-го квітня уряд ввів додаткові обмеження. Зокрема, забороняється:
- перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;
- переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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