Український тенісист Стаховський попросив Ілона Маска допомоги в боротьбі з коронавірусом

Перша ракетка України Сергій Стаховський звернувся до Ілона Маска. Стаховський просить генерального директора Tesla та SpaceX надати Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом.

31 березня Ілон Маск повідомив, що Tesla має додаткові апаратами штучної вентиляції легень і може безкоштовно надіслати їх до лікарень різних країн світу.

Головна вимога мільярдера – обладнання повинне надійти до пацієнтів негайно, а не лежати на складах.

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Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун одна з перших попросили допомоги в Маска. Згодом по допомогу звернулося посольство України в США.

Сергій Стаховський також вирішив звернутися до Ілона Маска у коментарях у твіттері.

Шановний пане Маск, ситуація в Україні стане катастрофічною за дуже короткий період часу. Я хотів би попросити вас розглянути будь-яку медичну допомогу для моєї країни. Уляна Супрун чесно розпорядиться цим. Дуже дякую за ваші вчинки,

– написав Стаховський.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020

Що відомо про коронавірус в Україні?

Станом на 2 квітня лабораторно підтверджено 804 випадки зараження, 20 осіб померло, 13 – вилікувалось.

В Україні введено карантин до 24 квітня. 1-го квітня уряд ввів додаткові обмеження. Зокрема, забороняється:

перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу



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