Український тенісист Стаховський презентував власне вино і провів благодійний аукціон – фото

Перша ракетка України Сергій Стаховський презентував свою винну марку. Поки в продаж надійдуть два види цього напою від тенісиста під назвами Ace by Stakhovsky і W by Stakhovsky.

В рамках презентації також відбувся благодійний аукціон з лотами від відомих спортсменів.

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На аукціоні були представлені м'яч від Андрія Шевченка з автографами гравців збірної України, ракетка Новака Джоковича з фіналу ATP Cup, напульсник і футболка Рафаеля Надаля, кросівки Гаеля Монфіса, футболки Стена Ваврінки і Олександра Звєрєва, та рукавичка Ольги Харлан.

Лоти на благодійному аукціоні Сергія Стаховського / Фото: Сергій Лук'яненко

На заході побували і українські тенісистки: Марта Костюк і Людмила Кіченок. Також серед запрошених гостей був відомий український коментатор та журналіст Віктор Вацко.

Авторське вино Сергія Стаховського: