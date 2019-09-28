Український тенісист виграв шостий турнір в сезоні

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Український тенісист виграв шостий турнір в сезоні

Український тенісист Владислав Манафов у парі з білорусом Іваном Лютаревічем виграв у фіналі турніру ITF World Tennis Tour в Алмати.

Попри те, що Манафов ніколи до цього не грав у парі з Лютаревічем, тенісисти отримали другий рейтинг посіву. У фіналі україно-білоруська пара обіграла представників Казахстану та Грузії Григорія Ломакіна та Георге Цівадзе: 7:5, 6:2. 

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Для українця це шостий парний титул ITF в цьому році, в тому числі п'ятий на 25-тисячниках.

Манафов в одиночному рейтингу ITF займає 503-є місце, а в парному 259-е.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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