Український тенісист застав зненацька бойфренда Світоліної дивовижним ударом: відео
Український тенісист Сергій Бубка потрапив до списку тенісистів, чиї удари визнані одними з найкрасивіших у чоловічому турі. ATP склала список з топ-50 ударів.
Удар Бубки у матчі проти француза Гаеля Монфіса розмістився на 43-й позиції. Тенісисти зійшлися у 2012 році на турнірі в Маямі.
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У другому сеті на подачі українця розгорнулася дивовижна боротьба. Коли здавалося, що Монфіс перекинув Бубку та виграв розіграш, українець дивовижним чином врятувався.
Бубка відбив м'яч у незахищену половину корту Монфіса та записав гейм у свій актив.
На жаль, матч завершився поразкою Сергія з рахунком 6:4, 6:4.
Відео удару Бубки
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