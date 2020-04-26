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Український тенісист застав зненацька бойфренда Світоліної дивовижним ударом: відео

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Сергій Бубка
Сергій Бубка / 24 канал

Український тенісист Сергій Бубка потрапив до списку тенісистів, чиї удари визнані одними з найкрасивіших у чоловічому турі. ATP склала список з топ-50 ударів.

Удар Бубки у матчі проти француза Гаеля Монфіса розмістився на 43-й позиції. Тенісисти зійшлися у 2012 році на турнірі в Маямі.

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У другому сеті на подачі українця розгорнулася дивовижна боротьба. Коли здавалося, що Монфіс перекинув Бубку та виграв розіграш, українець дивовижним чином врятувався.

Бубка відбив м'яч у незахищену половину корту Монфіса та записав гейм у свій актив.

На жаль, матч завершився поразкою Сергія з рахунком 6:4, 6:4.

Відео удару Бубки

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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