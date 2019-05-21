Український тенісист завчасно покинув Roland Garros-2019

Український тенісист Ілля Марченко не зумів подолати перше коло кваліфікації на Відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros.

В 1/4 фіналу кваліфікації український тенісист за підсумками трьох сетів поступився представнику Бельгії Артуру Де Грефу 7:5, 3:6, 2:6.

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У першому сеті Марченко зумів зробити два брейки, що дозволило йому впевнено виграти партію. Однак в наступному сеті українець не зміг продовжити свій успіх. Ілля тричі віддав свою подачу, внаслідок чого програв сет.

Доля матчу вирішувалася у третій партії, де бельгієць знову був більш успішним на прийомі. Три брейки дозволили Де Грефу вийти до півфіналу.

Інший представник України, Сергій Стаховський, подолав перше коло через те, що його суперник не зміг продовжити гру.