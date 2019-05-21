Український тенісист завчасно покинув Roland Garros-2019

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / btu.org.ua

Український тенісист Ілля Марченко не зумів подолати перше коло кваліфікації на Відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros.

В 1/4 фіналу кваліфікації український тенісист за підсумками трьох сетів поступився представнику Бельгії Артуру Де Грефу 7:5, 3:6, 2:6.

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У першому сеті Марченко зумів зробити два брейки, що дозволило йому впевнено виграти партію. Однак в наступному сеті українець не зміг продовжити свій успіх. Ілля тричі віддав свою подачу, внаслідок чого програв сет.

Доля матчу вирішувалася у третій партії, де бельгієць знову був більш успішним на прийомі. Три брейки дозволили Де Грефу вийти до півфіналу.

Інший представник України, Сергій Стаховський, подолав перше коло через те, що його суперник не зміг продовжити гру.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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