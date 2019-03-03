Український тренер Григорчук завоював Суперкубок Казахстану з футболу

"Астана" під керівництвом українського тренера Романа Григорчука завоювала Суперкубок Казахстану з футболу. У матчі за трофей підопічні українця обіграли "Кайрат" з рахунком 2:0.

Підопічні Григорчука забили вже у дебюті матчу, відзначився Кабананга, а вже у другому таймі футболіст оформив дубль та встановив остаточний рахунок у зустрічі.

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Також з перших хвилин у складі "Кайрата" на полі з'явився український нападник Адерінсола Есеола. Відзначитися забитим м'ячем він не зміг, але все ж записав своє прізвище до протоколу матчу, правда, з негативного боку – на 84 хвилині Есеола заробив червону картку.

Восени Григорчук брав паузу в кар'єрі, яка була пов'язана з сімейними обставинами, а команду тимчасово очолював Бабаян, під керівництвом якого "Астана" стала чемпіоном Казахстану.

До роботи в Казахстані Григорчук очолював латвійські "Дінабург" і "Вентспілс", в Україні працював із запорізьким "Металургом і "Чорноморцем".

Перший тур чемпіонату Казахстану-2019 відбудеться 10 березня, а першу гру "Астана" проведе вдома проти "Актобе".

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