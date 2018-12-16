Український тренер очолив легендарний клуб із Білорусі

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Роман Пилипчук очолив мінське "Динамо"
Роман Пилипчук очолив мінське "Динамо" / ФК "Спартак"

Екс-наставник московського "Спартака" і грозненського "Ахмата" українець Роман Пилипчук очолив мінське "Динамо".

Про це повідомляє прес-служба білоруської команди на офіційній сторінці в Twitter.

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У "Динамо" сподіваються, що з Романом Пилипчуком клуб змінить свою гру і зможе поборотися за чемпіонство. Склад тренерського штабу українського фахівця буде оголошений пізніше.

Мінське "Динамо" залишилося без наставника 10 січня, не продовживши контракт з Сергієм Гуренком, який тренував "біло-синіх" з серпня 2009-го по жовтень 2010-го і з травня 2017 року. З ним динамівці в сезоні 2017 року зуміли посісти друге місце в чемпіонаті Білорусі, в 2018-му – третє.

Тренерську кар'єру Роман Пилипчук почав в 2008 році. У 2016 році український фахівець, який попрацював у ряді клубів, увійшов до тренерського штабу Дмитра Аленічєва в московському "Спартаку", а пізніше – в штаб італійського наставника Массімо Каррєри. У сезоні-2018/19 працював у тренерському штабі Рашида Рахімова в грозненському "Ахматі".

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Теги: Футбол Спорт Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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