Український тренер очолив легендарний клуб із Білорусі

Екс-наставник московського "Спартака" і грозненського "Ахмата" українець Роман Пилипчук очолив мінське "Динамо".

Про це повідомляє прес-служба білоруської команди на офіційній сторінці в Twitter.

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У "Динамо" сподіваються, що з Романом Пилипчуком клуб змінить свою гру і зможе поборотися за чемпіонство. Склад тренерського штабу українського фахівця буде оголошений пізніше.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О



ЗАО ФК «Динамо-Минск» приветствует Романа Михайловича Пилипчука в своих рядах!



Полный состав нового тренерского штаба будет объявлен позже.#fcdm1927 #РоманПилипчук pic.twitter.com/igQTjl75H4 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 1 февраля 2019 г.

Мінське "Динамо" залишилося без наставника 10 січня, не продовживши контракт з Сергієм Гуренком, який тренував "біло-синіх" з серпня 2009-го по жовтень 2010-го і з травня 2017 року. З ним динамівці в сезоні 2017 року зуміли посісти друге місце в чемпіонаті Білорусі, в 2018-му – третє.

Тренерську кар'єру Роман Пилипчук почав в 2008 році. У 2016 році український фахівець, який попрацював у ряді клубів, увійшов до тренерського штабу Дмитра Аленічєва в московському "Спартаку", а пізніше – в штаб італійського наставника Массімо Каррєри. У сезоні-2018/19 працював у тренерському штабі Рашида Рахімова в грозненському "Ахматі".

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