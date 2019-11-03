Український тренер достроково привів команду до перемоги в закордонному чемпіонаті

Команда українського тренера Романа Григорчука "Астана" достроково стала чемпіоном Казахстана.

У матчі 32-го туру "Астана" на виїзді отримала мінімальну перемогу над "Тоболом" з рахунком 1:0. Гол на 37-й хвилині забив Логвіненко.

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У той же час, головний конкурент команди Григорчука – "Кайрат", за який виступає український форвард Адерінсола Есеола, з тріском програв "Іртишу" – 0:5. Есеола вийшов на цей матч в стартовому складі і відіграв всі 90 хвилин.

За тур до фінішу в активі "синьо-жовтих" 69 очок, а у "Кайрата" на чотири менше.

З 2014 року "Астана" незмінно стає чемпіоном Казахстану. Ще два рази (в 2009 і 2013 роках) команда була срібним призером.