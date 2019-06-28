Український тренер виграв золото в екзотичному чемпіонаті з футболу

Відомий український наставник Роман Мельничук виборов золото чемпіонату Макао з футболу.

Мельничук входить до тренерського штабу місцевого клубу "Чао-Пак-Кей", який фінішував на першому місці в турнірній таблиці місцевого чемпіонату, після 15 зустрічей відірвавшись від найближчого переслідувача на 7 очок.

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Раніше Роман протягом 9 сезонів працював у дитячо-юнацькій академії запорізького "Металурга", а до переходу в Макао його підштовхнув колишній головний тренер ФК "Львів" Жилмар, який займав аналогічну посаду в "Чао-Пак-Кей".

Спорт 24 писав, що збірна України з футболу U-20 стала чемпіоном світу. Футболісти після цієї нагороди отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу". Тепер дійшла черга і до головного тренера цієї збірної – Олександра Петракова.

Олександру Петракову присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України". Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

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