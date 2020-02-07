Український тренер, який працює в епіцентрі коронавірусу Ухані, розповів про ситуацію в місті

Одна з найбільш обговорюваних тем 2020 року – коронавірус в Китаї. Ним заразилися більше 31 тисячі людей, понад 600 з яких померли. Вся країна опинилася на карантині, а світ жахається – ніхто не хоче, щоб вірус потрапив до них.

Видання Tribuna.com знайшло українця, який живе в Ухані. Його звати Ярослав Варивода, він грав за ФК "Львів" у Другій та Першій лігах, потім тренував дітей. 5 років тому переїхав в Ухань, одружився, вивчив китайську і планує жити на дві країни.

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Ярослав Варивода детальніше розповів про ситуацію в Ухані після виявлення смертельного вірусу. Українець відправився з сім’єю на відпочинок, але в Ухань не повернувся досі.

"Зараз в Таїланді. Хоча спочатку полетіли у В'єтнам. Ми хотіли звідти повернутися, але в Ухань не пускають, тому залишаємося тут – чекаємо, поки дозволять. Слава Богу, що нас сюди впустили, адже в паспорті пише, що ми з Уханю. Не всі аеропорти пропускають. В Ухані не працюють ані метро, ані таксі. Хіба родичі можуть тебе зустріти. Якщо ситуація не покращиться, а погіршиться у найближчий час, то підключаться військові. Режим стане ще більш строгим.

Зараз з міста нереально виїхати, хіба евакуація. В місті тиша, всі вдома сидять, виходять раз в 5 днів за продуктами. Маски носити обов'язково. Та й люди не дуже хочуть їхати з міста – якщо вже й хворіти коронавірусом, то краще в Китаї. Рівень медицини тут вищий, ніж у більшості країн. З моїх знайомих захворіла одна людина – хлопець з Африки.

В Ухані зупинено все, закриті кінотеатри, стадіони й інші місця скупчення людей. А там живе 11 мільйонів, є порт, багато університетів. В провінції Хубей 16 міст закрили. Підтримую карантин, це ж світова практика. Вакцини щодо цього вірусу ще ж не придумали. От в мене знайомі в Київ прилетіли, вони з Хубею. Їх ніхто навіть не думав перевіряти, просто пустили в місто і все. Думаю, якби вірус потрапив в Україну, був би п***єц. Шалені гроші коштує лише аналіз на виявлення вірусу, не говорю вже про лікування. В Україні таких можливостей і такої медицини, як в Китаї, нема", – сказав Варивода.

Ярослав Варивода з сім'єю / Фото: Tribuna.com

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Китай робить все можливе, щоб цей вірус закінчився. В країні набагато більше людей через звичайний грип помирає. Якщо можна так сказати, плюс ситуації в тому, що виростуть зарплати в іноземців – мало хто зараз хоче туди їхати. Щодо себе, то поки нічого не відомо – все буде зрозуміло тоді, як повернемося в Ухань.

Про коронавірус в Китаї відомо давно, але людей вчасно не проінформували. Тому тих, хто був за це відповідальним, вже звільнили. Ми знаємо, що це небезпечний вірус, але ніякої паніки нема – вона хіба серед іноземців, хто погано орієнтується. Паніка з’явилася, коли почалися проблеми з транспортом, коли медіа почали роздувати. Є різні відео, особливо з ринку морепродуктів – вони не відповідають дійсності. Ще кажуть, що вірус "бере" лише азіатів. А найбільш конспірологічна версія – що його принесли американські військові. Бо недавно в Ухані були спортивни ігри серед військових. Що не можна їсти банани з Китаю, також маячня", – підсумував українець.

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