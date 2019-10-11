Український тренер замість московського "Спартака" може очолити інший російський клуб

Український тренер Роман Пилипчук може продовжити роботу в Росії. У послугах спеціаліста зацікавлений один з тамтешніх клубів.

Спочатку російські ЗМІ повідомляли, що Пилипчук може продовжити кар'єру у московському "Спартаку". Спеціаліст ніби був там, а його запрошення йшло ніби-то від власника "Спартака" Леоніда Федуна. Однак невідомими залишалися його обов'язки в клубі. Згодом сам Пилипчук підтвердив те, що був в офісі московської команди, однак до підписання контракту справа не дійшла.

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Та за даними РБК, Пилипчук має усну домовленість з одним з російських клубів з нижчої ліги (ФНЛ) про посаду головного тренера команди. Однак лише з початку наступного року. Назву клубу не називають.

На заваді поверненню в "Спартак" стоїть і той факт, що запрошення надійшло особисто від власника клубу, але без обговорення зі спортивним директором. При цьому що ЗМІ давно вже називають німецького спеціаліста Доменіко Тадеско новим наставником "Спартака". Тож Пилипчук мав би увійти у його тренерський штаб.

Пилипчук вже працював у "Спартаку". З Червня 2016 року по травень 2018 року він входив у тренерські штаби команди, де займався аналітикою. Однак при італійському наставнику Массімо Каррері зі скандалом покинув московський клуб. Останнім місцем роботи Пилипчука було мінське "Динамо", яке він покинув у травні 2019 року.

Українські тренери "Спартака"

Нагадаємо, що у "Спартак" активно "сватають" українських тренерів. Першим був Дмитро Парфьонов. Зараз він тренує інший російський клуб – "Урал". Інформацію про те, що Парфьонова можуть запросити у "Спартак", була ще до того, як команду покинув тодішній тренер – білорус Олег Кононов, що в Україні працював з "Карпатами" та "Севастополем". Через це в Росії навіть розгорівся скандал.

Після відставки Кононова, т.в.о. головного тренера команди призначили українця Сергія Кузнєцова. Він був помічником Кононова, а як футболіст виступав у нього в тих же "Карпатах" та "Севастополі".